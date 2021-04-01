"نقل المومياوات الملكية" | سيتي الأول .. والد الفرعون رمسيس الثاني وصاحب مسلة فلامينوس بإيطاليا

يرتقب العالم خلال الـ48 ساعة القادمة، حدثا عالميا فريدا من نوعه يقع على الأراضي المصرية 3 أبريل وهو "موكب المومياوات الملكية"، التى تجوب شوارع القاهرة بدءا من المتحف المصري بميدان التحرير، وصولا إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.





ويضم الموكب 22 مومياء، لملوك وملكات مصر التابعين لأسرات مختلفة ما بين الأسرة الـ17، وحتي الأسرة الـ20، وهم "الملك رمسيس الثاني - رمسيس الثالث - رمسيس الرابع - رمسيس الخامس - رمسيس السادس - رمسيس التاسع - تحتمس الثاني - تحتمس الأول - تحتمس الثالث - تحتمس الرابع - سقنن رع - حتشبسوت - أمنحتب الأول - أمنحتب الثاني - أمنحتب الثالث - أحمس نفرتاري - ميريت آمون - سبتاح - مرنبتاح - الملكة تي - سيتي الأول - سيتي الثاني".





ويعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الملك "سيتي الأول":

1- ينتمي إلي فراعنة الأسرة "التاسعة عشر" وهو ابن الملك رمسيس الأول، والملكة "سات رع"، ووالد الملك رمسيس الثاني، والذي ولد عام 1303ق.م





2- نجح في توطيد سلطته في بلاد الشام، وفلسطين من خلال معاهدات السلام





3- أمر ببناء مسلة تسمي "فلامنيوس"، ولكنه توفي قبل بنائها، واكملها بعده ابنه رمسيس الثاني، وهي موجودة الآن بميدان الشعب بإيطاليا





4- عثر على مقبرته عام 1817، والتى تعد من أجمل مقابر بوادي الملوك





5- يبلغ عمق المقبرة 30متر، وطولها 136متر، وتم نحتها في الصخر وبها رسوم له وهو يتعبد، فيما عثر على المومياء الخاصه به فى خبيئة الدير البحري عام 1886.





6- توفي عام 1290 قبل الميلاد