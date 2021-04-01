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رياضة

محمد صلاح: كارتيرون مدرب فاشل وهذا هو الدليل.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:47 م
كارتيرون
كارتيرون
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محمد رشاد
قال محمد صلاح، لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، إن المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فاشل.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة ببرنامج "كورة تريند" بفضائية الحدث، اليوم الخميس "كارتيرون يُتابع الفريق منذ 3 أو 4 أشهر من السعودية؛ حيث كانت هناك مفاوضات وتسلم الفريق بعد أفضل مباراة له أمام سيراميكا كليوباترا ولكن يقول إن المعدل البدني منخفض والفريق في نهاية موسم وينافس على 3 بطولات إذن كارتيرون فاشل".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق "كارتيرون يبحث عن مبررات للهزيمة الماضية، ولكن لو كان قد فاز بالمباراة كان سيخرج ويقول لقد فعلت وفعلت بالفريق".

وأتم صلاح تصريحاته بـ "جمهور الزمالك ليس "عبيطًا" ويرى الفريق ولو توليت إدارة فريق وقلت أن معدل اللياقة البدني سيئ بسبب المدرب السابق أكون مدربًا فاشلًا".

وهُزم الزمالك في مباراته الماضية ـ التي تُعد الأولى تحت قيادة كارتيرون في ولايته الثانية ـ بهدف نظيف أمام نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد أعاد كارتيرون مرة أخرى لقيادة فريقه فنيًا ليكون خلفًا لسابقه جايمي باتشيكو الذي تم الاستغناء عن خدماته بداعِ سوء النتائج.
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