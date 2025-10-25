نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث تحل النجمة نيللي كريم ضيفة الحلقة الافتتاحية في حوار يجمع بين العمق والعفوية.



نيللي كريم تفتح قلبها

في حلقة الليلة تتحدث نيللي كريم بصراحة عن رؤيتها للحب والزواج، وكيف تغيّرت نظرتها للعلاقات مع مرور الوقت، مؤكدة أن الحب في حياتها كان دائمًا "نعمة كبيرة" رغم ما يرافقه أحيانًا من مسؤوليات وضغوط.

وتتطرق إلى محطات مختلفة من حياتها الشخصية، وتعلق بروحها الساخرة على فكرة “الرجالة اليومين دول”، في جملة أثارت ضحك بلال العربي، حين قالت إن "مواصفات الرجالة بقت عملة نادرة ومحتاجة دعم بجرعة فيتامينات"، في لحظة طريفة تعكس روحها المرحة وسرعة بديهتها.

كما تحدثت نيللي خلال الحلقة عن علاقتها بأبناءها وكيف تحولت لشخصية جافة بسبب خوف والدتها عليها الزائد عن اللزوم، كما تحدثت عن والدها وأبرز ذكرياتها معه .

الفن والمعجزات والحياة

تتطرق نيللي خلال الحوار إلى نظرتها للحياة والإبداع، مؤكدة إيمانها بأن كل ما يعيشه الإنسان يحمل رسائل ومعجزات صغيرة تشكل رحلته، كما تعبّر عن عشقها للفن منذ الطفولة، وتصف المسرح والباليه بأنهما المدرسة التي منحتها الانضباط والحس الجمالي في التمثيل والحياة.



بين الموضة والذكريات

تستعيد نيللي بعض ذكرياتها مع الازياء والفن، مؤكدة ارتباطها بعالم الجمال والتعبير عن الذات، كما تتحدث عن تجاربها المختلفة بين السينما والدراما والرقص، التي ترى أنها جميعًا تصب في قالب فني واحد يعكس شخصيتها وحساسيتها كفنانة.



حديث عن الحب والحياة اليومية

وفي فقرة أكثر عفوية، تتحدث نيللي عن نظرتها للحب، وكيف ترى العلاقات الإنسانية اليوم، بروح مرحة وشفافية كبيرة، لتختتم الحلقة بضحك متبادل مع بلال العربي في أجواء مليئة بالحيوية والتلقائية.

عودة بلال العربي بإطلالة جديدة

البرنامج يُعد تجربة حوارية مختلفة، إذ يجري بلال العربي لقاءاته مع النجوم داخل سيارة فان فاخرة مجهزة بإضاءة سينمائية حديثة، ليقدّم مزيجًا من الأناقة والبساطة في إطار بصري مميز، ويتيح للجمهور فرصة التعرف إلى أبرز المشاهير العرب والعالميين في أجواء أقرب إلى دردشة ودية.

عرض أسبوعي على روتانا

يُعرض برنامج "On The Road" أسبوعيًا كل يوم سبت الساعة العاشرة مساءً عبر روتانا سينما، روتانا موسيقى، وLBC، مقدّمًا للجمهور حوارات راقية وممتعة مع أبرز نجوم الفن العرب والعالميين.