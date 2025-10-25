قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
تقى الجيزاوي

تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث تحل النجمة نيللي كريم ضيفة الحلقة الافتتاحية في حوار يجمع بين العمق والعفوية.


نيللي كريم تفتح قلبها

في حلقة الليلة تتحدث نيللي كريم بصراحة عن رؤيتها للحب والزواج، وكيف تغيّرت نظرتها للعلاقات مع مرور الوقت، مؤكدة أن الحب في حياتها كان دائمًا "نعمة كبيرة" رغم ما يرافقه أحيانًا من مسؤوليات وضغوط.

وتتطرق إلى محطات مختلفة من حياتها الشخصية، وتعلق بروحها الساخرة على فكرة “الرجالة اليومين دول”، في جملة أثارت ضحك بلال العربي، حين قالت إن "مواصفات الرجالة بقت عملة نادرة ومحتاجة دعم بجرعة فيتامينات"، في لحظة طريفة تعكس روحها المرحة وسرعة بديهتها.

كما تحدثت نيللي خلال الحلقة عن علاقتها بأبناءها وكيف تحولت لشخصية جافة بسبب خوف والدتها عليها الزائد عن اللزوم، كما تحدثت عن والدها وأبرز ذكرياتها معه .

الفن والمعجزات والحياة

تتطرق نيللي خلال الحوار إلى نظرتها للحياة والإبداع، مؤكدة إيمانها بأن كل ما يعيشه الإنسان يحمل رسائل ومعجزات صغيرة تشكل رحلته، كما تعبّر عن عشقها للفن منذ الطفولة، وتصف المسرح والباليه بأنهما المدرسة التي منحتها الانضباط والحس الجمالي في التمثيل والحياة.


بين الموضة والذكريات

تستعيد نيللي بعض ذكرياتها مع الازياء والفن، مؤكدة ارتباطها بعالم الجمال والتعبير عن الذات، كما تتحدث عن تجاربها المختلفة بين السينما والدراما والرقص، التي ترى أنها جميعًا تصب في قالب فني واحد يعكس شخصيتها وحساسيتها كفنانة.


حديث عن الحب والحياة اليومية

وفي فقرة أكثر عفوية، تتحدث نيللي عن نظرتها للحب، وكيف ترى العلاقات الإنسانية اليوم، بروح مرحة وشفافية كبيرة، لتختتم الحلقة بضحك متبادل مع بلال العربي في أجواء مليئة بالحيوية والتلقائية.

عودة بلال العربي بإطلالة جديدة

البرنامج يُعد تجربة حوارية مختلفة، إذ يجري بلال العربي لقاءاته مع النجوم داخل سيارة فان فاخرة مجهزة بإضاءة سينمائية حديثة، ليقدّم مزيجًا من الأناقة والبساطة في إطار بصري مميز، ويتيح للجمهور فرصة التعرف إلى أبرز المشاهير العرب والعالميين في أجواء أقرب إلى دردشة ودية.

عرض أسبوعي على روتانا

يُعرض برنامج "On The Road" أسبوعيًا كل يوم سبت الساعة العاشرة مساءً عبر روتانا سينما، روتانا موسيقى، وLBC، مقدّمًا للجمهور حوارات راقية وممتعة مع أبرز نجوم الفن العرب والعالميين.

نيللي كريم اعمال نيللي كريم برنامج On The Road

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

رينو كليو 2026

مواصفات رينو كليو 2026 الجديدة كليًا .. وسعرها عالميًا

سيارة

مواصفات أحدث سيارة لفولكس فاجن العالمية

شواحن سيارات كهربائية

وضع حجر الأساس لأول مصنع شواحن سيارات كهربائية في الشرق الأوسط

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد