قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة

سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيل
سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيل
محمد سمير

انطلقت اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر في مضمار نادي الجزيرة بالقاهرة المحطة رقم 15 من النسخة ال ـ32 لسلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، للخيول العربية الأصيلة بتنظيم واشراف الهيئة المصرية لسباق الخيل.


وصرح أحمد إبراهيم المدير التنفيذي للهيئة المصرية لسباق الخيل أن اجمالى الجوائز للسباقات المهرجان ٢.٣٥٠.٠٠٠ جنيه بالاضافه لمبلغ ١.٠٨٠.٠٠٠ جنيه لعدد ٤ حفلات سباقات تمهيدية، الحفل بمبلغ ٢٧٠ الف جنيه  بالاضافه الى مبلغ ٣٢٤.٠٠٠ جنيه مكافات لاصحاب المراكز من الخامس حتى العاشر بواقع مبلغ ٦٠٠٠ جنيه  ومبلغ ٩٤.٥٠٠ جنيه مكافات لمدرب وفارس وسايس الجواد صاحب المركز الاول  بذلك يكون اجمالى المبلغ ٣.٨٤٨.٥٠٠ جنيه.

ويشارك نحو 50 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في مصر والدول العربية من عمر 3 سنوات فأكثر في سباق المحطة المصرية الذي يضم 7 أشواط لمسافات تتراوح بين  1300 و 1600 متر على الأرضية الرملية حيث يلتقي التاريخ بالعراقة على أرض الكنانة في سباقٍ يجسّد مكانة الخيل العربي بين ميادين العالم.

وقد انطلقت النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة 20 إبريل الماضي بالمحطة الأولى في تونس.
وتتضمن السلسلة  17 سباقا بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا بجانب 5 في المضامير العربية ومحطة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة في روسيا، ويتبقى محطتان فقط في السلسلة وهما: ليبيا  31 أكتوبر (مليون درهم إماراتي)، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر (مليون ونصف المليون ريال سعودي) ليسدل الستار على موسم ناجح جديد.

وصرح فيصل الرحماني أمين عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية للدورة الثالثة على التوالي، أن اللجنة العليا المنظمة تعطي اهتمام كبير لمحطة القاهرة لما تحمله العاصمة المصرية من أصالة وتاريخ يتناسبان مع هذا الحدث العريق ومن المتوقع أن تشهد منافسات ممتعة.

انطلقت سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عام 1994 برؤية ونهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بهدف إبراز أهمية الخيل العربية الأصيلة وإعلاء شأنها والاحتفاء بموروث الإمارات على نطاق عالمي، حتى غدت الكأس الغالية، أهم وأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، وباتت الحدث الأبرز الذي يجذب نخبة ملاك الخيل ويلتقي في تحدي ألقابها أفضل الخيول بإشراف خيرة المدربين والفرسان، كما تحتضنها أعرق المضامير التاريخية في العالم.


وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم ورعاية منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تأكيداً على خطط إعلاء مكانة الخيل العربي في مختلف دول العالم، وتشجيع اقتنائه وتربيته عبر صناعة سباقات متطورة تسهم في دعم الملاك والمربين وتعزز من حضور الخيل العربي في أرقى وأهم السباقات العالمية.

وحرصت اللجنة  العليا المنظمة لسلسلة كأس رئيس دولة الإمارات على استضافة مصر لاحدى محطات الكأس الغالية توطيدًا للعلاقات المصرية الإماراتية وتوافقهما على الحفاظ على الإرث العربي واعلاء شأنه.

مضمار نادي الجزيرة بالقاهرة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للخيول العربية الأصيلة الهيئة المصرية لسباق الخيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

المسنين

بعد واقعة السويس .. 6 حقوق كفلها القانون لحماية المسنين

غرامة مالية

لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

جانب من الافتتاح

بالصور..المصريين الأحرار يشارك احتفالات السويس بنصر أكتوبر وافتتاح منشآت رياضية

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد