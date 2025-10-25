قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يهاجم ماكرون بسبب دعمه العسكري لأوكرانيا
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن القنبلة الذرية التى تمتلكها بلاده

سيد عباس عراقجي
سيد عباس عراقجي
هاجر رزق

أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن ايران تريد تخصيب اليورانيوم "لأنه حق لها"، بينما يقول الآخرون "لا ينبغي أن تمتلكوه"، مشيرًا إلى أن "قنبلتنا الذرية هي قدرتنا على قول "لا" للآخرين، وقوتنا تنبع من هنا".

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن عراقجي قال في مقابلة صحفية اليوم السبت: “إن الاستعداد التام هو العامل الأهم لمنع الحرب، وهذا الاستعداد موجود في القوات المسلحة والشعب والحكومة، وهو حتى أكبر مما كان عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر. وإذا كرروا تلك التجربة، فسوف يواجهون ردًا مماثلاً.”

وأضاف الوزير: “كنا دائمًا خلال فترة المفاوضات نواجه هذا السؤال: لماذا تريدون التخصيب؟ وكنا نقول: نحن لا نبحث عن قنبلة أو أسلحة نووية وكنت أقول نحن نريد التخصيب لأنه حق لنا، بينما الآخرون يقولون لا ينبغي أن تمتلكوه.”

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: “قنبلتنا الذرية هي قدرتنا على قول 'لا' للآخرين، وقوتنا تنبع من هنا.”

ووجّه وزير الخارجية الايراني خطابًا للغربيين قائلا: “لسنا نحن من انسحب من الاتفاق النووي. إن قلقكم وفرضكم أننا 'لا ينبغي أن نمتلك' أمر غير مقبول، ولكننا مستعدون للتفاوض لإثبات أحقيتنا.”

واختتم الوزير عراقجي قائلاً: “لقد قلت للكثيرين القنبلة الذرية الإيرانية هي القدرة على قول 'لا' في وجه القوى، وقد بدأ هذا منذ الثورة الإسلامية ولا يزال مستمرًا، ولا ينبغي الاستهانة به. إنه شعب مستعد لتحمل التكاليف الباهظة لكن دون أن تُمسّ استقلاله وعزته وكرامته.”

وزير الخارجية الإيراني اليورانيوم الحرب القوات المسلحة المفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

أسامة الدليل

أسامة الدليل: السلام معركة.. والحقيقة تكمن في فرضه.. فيديو

غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تدخر جهدًا إنسانيًا أو لوجستيًا منذ بداية أزمة غزة

غزة

مفوضية الأسرى في فلسطين تشيد بالمواقف الإنسانية للقاهرة تجاه غزة

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد