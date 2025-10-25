وزير الخارجية الإيراني يكشف عن القنبلة الذرية التى تمتلكها بلاده

أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن ايران تريد تخصيب اليورانيوم "لأنه حق لها"، بينما يقول الآخرون "لا ينبغي أن تمتلكوه"، مشيرًا إلى أن "قنبلتنا الذرية هي قدرتنا على قول "لا" للآخرين، وقوتنا تنبع من هنا".

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن عراقجي قال في مقابلة صحفية اليوم السبت: “إن الاستعداد التام هو العامل الأهم لمنع الحرب، وهذا الاستعداد موجود في القوات المسلحة والشعب والحكومة، وهو حتى أكبر مما كان عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر. وإذا كرروا تلك التجربة، فسوف يواجهون ردًا مماثلاً.”

وأضاف الوزير: “كنا دائمًا خلال فترة المفاوضات نواجه هذا السؤال: لماذا تريدون التخصيب؟ وكنا نقول: نحن لا نبحث عن قنبلة أو أسلحة نووية وكنت أقول نحن نريد التخصيب لأنه حق لنا، بينما الآخرون يقولون لا ينبغي أن تمتلكوه.”

وأوضح وزير الخارجية الإيراني: “قنبلتنا الذرية هي قدرتنا على قول 'لا' للآخرين، وقوتنا تنبع من هنا.”

ووجّه وزير الخارجية الايراني خطابًا للغربيين قائلا: “لسنا نحن من انسحب من الاتفاق النووي. إن قلقكم وفرضكم أننا 'لا ينبغي أن نمتلك' أمر غير مقبول، ولكننا مستعدون للتفاوض لإثبات أحقيتنا.”

واختتم الوزير عراقجي قائلاً: “لقد قلت للكثيرين القنبلة الذرية الإيرانية هي القدرة على قول 'لا' في وجه القوى، وقد بدأ هذا منذ الثورة الإسلامية ولا يزال مستمرًا، ولا ينبغي الاستهانة به. إنه شعب مستعد لتحمل التكاليف الباهظة لكن دون أن تُمسّ استقلاله وعزته وكرامته.”