البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
أخبار العالم

حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يلتقي بمجموعة من طلاب جامعة بدر
وزير الخارجية يلتقي بمجموعة من طلاب جامعة بدر
فرناس حفظي

استقبل  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم السبت ٢٥ أكتوبر بمجموعة من طلاب جامعة بدر بالقاهرة، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع شباب الجامعات المصرية.

واستعرض الوزير عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي تقوم عليها، مشيراً إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجه مصر في محيطها الإقليمي والتزامها بمبدأ الاتزان الاستراتيجي كأحد ركائز سياستها الخارجية.

 كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير موقف مصر من التطورات في قطاع غزة، والسودان، وليبيا فضلاً عن القضايا المرتبطة بـ الأمن المائي المصري، مؤكداً أن التحركات المصرية في الإقليم تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لكافة شعوب المنطقة. كما أوضح الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطنية في الخارج، ونقل الصورة الحقيقية عن جهود الدولة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أذرع القوة الشاملة للدولة في محيطها الإقليمي والدولي.

وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب الجامعة، استمع خلاله إلى أفكارهم وتساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في رفع الوعي بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مستجدات الأوضاع الإقليمية الأمن المائي المصري قطاع غزة

