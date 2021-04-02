الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم

يقام في العاشرة صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع على زي الفريقين وموعد الوصول لملعب المباراة، ومن المقرر أن يحضر الجهاز الإداري للفريق الاجتماع الفني.
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى الجزائر مساء الخميس استعدادا للقاء المولودية.
وتضم قائمة الفريق كلا من :-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل – محمد عواد
خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – حسام أشرف
خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري
وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.