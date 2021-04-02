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أخبار العالم

إنجاز رائع وتاريخي.. ديلي ميل تبرز استعدادات القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على استعدادات القاهرة لاستقبال موكب المومياوات الملكية، غدًا السبت، من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقالت الصحيفة إن الموكب الذي سينقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، سيكون مهيبًا وغير مسبوق، مشيرةً إلى أنه أحد أهم المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة المصرية حتى الآن.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن المومياوات الملكية ستوضع في أغلفة تحوي مادة النيتروجين.

ونقلت الصحيفة عن سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأميركية بالقاهرة والمتخصصة في علم التحنيط، قولها إن "المومياوات الملكية ستعرض في مقرها الجديد في صناديق أكثر حداثة من أجل تحكّم أفضل في درجة الحرارة والرطوبة مقارنة بالمتحف القديم".

وستُقدم المومياوات بشكل فردي بجانب التوابيت الخاصة بها، في صورة تحاكي مقابر الملوك الفرعونية تحت الأرض، مع سيرة ذاتية لكل مومياء وصور الأشعة لبعض منها.

ونقلت "ديلي ميل" عن الدكتور زاهي حواس قوله إن"المومياوات ستقدم لأول مرة بطريقة جميلة، لأغراض تعليمية وليس من أجل الإثارة".

وأضاف أن "المتحف الكبير لديه الملك توت عنخ آمون، وإذا لم تضع المومياوات في متحف الحضارة فلن يذهب إليه أحد".

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