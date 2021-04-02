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تعليم

طلاب إعلام يدشنون حملة "عويلاتنا واحدة" تحت شعار الصعيد مش بعيد.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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يارا عمرو
"الصعيد مش بعيد" شعار أطلقه طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام داخل جامعة القاهرة، ضمن حملة "عويلاتنا واحدة" لدعم الصعيد المصري وتمكينه في المجتمع، والاهتمام بقضايا محافظات الصعيد، ضمن حملة مشروع تخرجهم. 

وفي إطار وبينار بعنوان "الصعيد مش بعيد"، والذي عقد داخل جامعة القاهرة بكلية الإعلام، تحدث طلاب الفرقة الرابعة عن اهتمامهم بقضايا الصعيد المصري، ووصولهم إلي محافظات الصعيد ومناقشة قضاياهم، وتوصيل ايجابياتهم إلي العاصمة تأكيدًا لحملتهم "عويلاتنا واحدة". 

وتحدثت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، إلي كاميرا "صدي البلد"، قائلة إن حملة "صعيد مش بعيد" تأتي في إطار مشروع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والاعلان، ونحن نحرص في هذا القسم علي أن يكونوا طلابنا دائمًا في تفاعل مع قضايا المجتمع المختلفة. 

وأكملت هويدا مصطفى أن في هذا العام تم طرح موضوعات متنوعة لمشروعات التخرج، وقضية تنمية الصعيد تعد من أهم القضايا الملحة في المجتمع، ونوجه طلابنا للاهتمام بتلك القضية وخصوصًا التحدث عن تمكين المرأة في الصعيد، إلي جانب الاهتمام بباقي فئات المجتمع. 

وأضافت الدكتورة داليا محمد، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، إن طلبة إعلام قدموا لنا واحدة من أهم الحملات، وناقشوا أهم المشكلات التي تواجه محافظات الصعيد في الوقت الحالي، وما هي جهود الدولة التي تقدمها لحل تلك المشكلات. 

وأوضحت الدكتورة حياة بدر، المشرف علي الحملة، أن طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان يعملون دائمًا علي مبادرات إعلامية واجتماعية متكاملة، وتم اختيار موضوع الصعيد وفقًا لرؤية الدولة ٢٠٣٠، ودمج محافظات الصعيد داخل الحملة باسم "عويلاتنا واحدة" تحت شعار "الصعيد مش بعيد". 

وعقبت حياة بدر قررنا أن نسلط الضوء علي الإيجابيات داخل محافظات الصعيد، من كافة النواحي الاقتصادية والتعليمية والكنوز البشرية والطاقات الإبداعية، ونقرب الصورة الذهنية عن أهل الصعايدة إلي أهل العاصمة. 

وعلق دكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، أنه للوزارة داخل الصعيد دور كبير، ويأتي ذلك مع توجيهات الدولة داخل محافظات الصعيد، وتأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية تطوير الشباب والمجتمع من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وتطوير كافة المنشآت داخل محافظات الصعيد.
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