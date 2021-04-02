برلماني: مدينة الدواء قفزة غير مسبوقة في تأمين صحة المصريين

قال الدكتور محمود أبو الخير ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ، إن كان هناك نقص كثير في الأدوية ، خلال الـ 5 سنوات الماضية ، وكانت الأسعار غير ثابتة ، بالإضافة إلى المشاكل التي كنا نواجهها ، مشيرًا إلى أنه بافتتاح مدينة الدواء اليوم ، فهي قفزة في طريق تأمين صحة المصريين .

وأضاف " محمود أبو الخير " خلال لقائه مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن افتتاح مدينة الدواء ، ليس صدفة ، ولكن نتاج عمل وجهد مبذول خلال 7 سنوات ماضية ، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي .

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ، إلى أن ملف الدواء كان من أهم الأولويات لدى الرئيس السيسي ، حيث كانت هناك توجيهات منه للحكومة المصرية ، ولمجلس النواب ، بالعمل على التطوير هذا الملف ، وقد ظهر ذلك من خلال إنشاء مشروع هيئة الدواء المصرية ، ومشروع قانون هيئة الشراء الموحد ، مؤكدًا أن تم الاهتمام بالملف على إنه منظومة تشريعية وتنفيذية .

وتابع " أبو الخير " ، قائلًا : " إحنا معانا رئيس مبيروحش يحط حجر أساس ، إحنا معانا رئيس بيروح يفتتح المشروع علطول " .