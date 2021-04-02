ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: مدينة الدواء قفزة غير مسبوقة في تأمين صحة المصريين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:18 ص
الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء افتتاح مدينة الدواء
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور محمود أبو الخير ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ، إن كان هناك نقص كثير في الأدوية ، خلال الـ 5 سنوات الماضية ، وكانت الأسعار غير ثابتة ، بالإضافة إلى المشاكل التي كنا نواجهها ، مشيرًا إلى أنه بافتتاح مدينة الدواء اليوم ، فهي قفزة في طريق تأمين صحة المصريين .

وأضاف " محمود أبو الخير " خلال لقائه مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن افتتاح مدينة الدواء ، ليس صدفة ، ولكن نتاج عمل وجهد مبذول خلال 7 سنوات ماضية ، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي .

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ، إلى أن ملف الدواء كان من أهم الأولويات لدى الرئيس السيسي ، حيث كانت هناك توجيهات منه للحكومة المصرية ، ولمجلس النواب ، بالعمل على التطوير هذا الملف ، وقد ظهر ذلك من خلال إنشاء مشروع هيئة الدواء المصرية ، ومشروع قانون هيئة الشراء الموحد ، مؤكدًا أن تم الاهتمام بالملف على إنه منظومة تشريعية وتنفيذية .

وتابع " أبو الخير " ، قائلًا : " إحنا معانا رئيس مبيروحش يحط حجر أساس ، إحنا معانا رئيس بيروح يفتتح المشروع علطول " .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي: كنت بزعل أوي لما المصريين يشتروا دواء صناعة الخارج

بكلمات مؤثرة.. لماذا تذكر الرئيس الدكتور الراحل صلاح الشاذلي ووجه لأسرته التحية؟

«السيسي» لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة: مستعدون لتوفير كل ما يلزم لتوطين صناعة الأدوية.. وحلم مشروع مشتقات البلازما سيتحقق خلال عامين

وحيد قرقر: مدينة الدواء فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة عالميا

رئيس الوزراء: صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في صدارة أولوياتنا.. توجيهات من الرئيس بإنشاء أول مصنع متكامل لمشتقات البلازما بنهاية 2022

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

ترشيحاتنا

مجموعة الموت.. مواجهة نارية بين الهلال السوداني وصن داونز في دوري الأبطال

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 36 قتيلا

نجم الزمالك السابق : صعود الفريق في دوري أبطال أفريقيا مهمة مستحيلة

بمقطع كوميدي.. مصطفى خاطر يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

هوندا تستدعي هوندا تستدعي سياراتها بسبب عيب خطير .. تفاصيل

بسبب عملية احتيال.. أرملة تخسر ثروة بقيمة 10 ملايين جنيه

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي