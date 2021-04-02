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فن

بمناسبة شهر أبريل .. محمد محسن لـ جمهوره: قررت اعتزال الفن وهفتح محل تأجير عَجَل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:28 ص
صدى البلد
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سيد احمد
داعب الفنان محمد محسن متابعيه بمناسبة بداية شهر ابريل ، ونشر عدة صور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد محسن قائلا "  قررت اعتزال الفن، وهفتح محل تأجير عَجَل 
وكل كدبة أول إبريل وأنتم طيبين ".

و طرح الفنان محمد محسن فيديو كليب جديدا عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب" وتحمل الأغنية الجديدة اسم "النسيان". 

وقام محمد محسن بتصوير الفيديو كليب على مسرح محمد عبد الوهاب والذى كان يطلق عليه مسرح معهد الموسيقى العربية.   

وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز والكليب من إخراج حسام حامد.
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