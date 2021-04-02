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مصر تسجل 46 وفاة و712 إصابة جديدة بكورونا وألمانيا تقترح خطة بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
الكويت تمدد حظر التجوال الجزئي حتى 22 أبريل بسبب كورونا
التحالف يدمر مفخختين حوثيتين استهدفتا جنوب السعودية
إدارة بايدن تؤكّد أنّها تعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلّة
الولايات المتحدة تطالب روسيا بالكف عن ترهيب أوكرانيا
وزير الصحة الفرنسي: قد نصل ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا خلال 10 أيام

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل  46 وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن ألمانيا ستقترح خطة في 7 أبريل المقبل قيمتها عدة مليارات دولار لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه، مشيرةً إلى أن الخطة الألمانية بشأن مرفأ بيروت تشترط حكومة تمتلك تفويضا للإصلاح أولا.

وقالت "الجريدة" إن الحكومة الكويتية قررت الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021 وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

وأوضحت أنه سيتم السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجرًا، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بضوابط والاجراءات الصحية الاحترازية.

وأشارت "الراي" إلى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في جنوب السعودية.

وأفادت "الوطن" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفّة الغربية أرضًا "محتلّة" من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا إلى روسيا من "ترهيب" أوكرانيا، التى أشارت بدورها إلى أن موسكو تعزز انتشار قواتها عند الحدود.

ونقلت "الوطن" عن وزير الصحة الفرنسي قوله إن بلاده قد تصل الى "ذروة" الموجة الثالثة من جائحة فیروس كورونا المستجد - كوفید 19 خلال الأيام العشرة المقبلة، مشددًا على أن توسیع القیود واغلاق المدارس سیسھم في "وقف ھذه الموجة الوبائیة القویة للغایة والتحرك نحو ربیع أكثر ھدوءا في مایو".

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