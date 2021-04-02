نجدة الطفل: يجب تقديم الدعم لـ الأيتام طوال العام وليس فى أول جمعة من أبريل

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة و الطفولة، إنه يجب تقديم الدعم للطفل اليتيم خلال العام بالكامل وليس فى يوم اليتيم فقط، وهو أول جمعة من أبريل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن اليتيم لم يختار أن يكون يتيم، ولذلك الوقوف معهم أمر ملزم.





ولفت إلى أن المجلس عندما يحصل على طفل مجهول الأبوين يتم استخراج شهادة ميلاد له و من الممكن أن يكون له أسره بديلة له.





وأشار إلى أن المجلس يقوم بدور كبير فى دعم الأطفال الأيتام، وأن المجلس يحصل على أطفال مجهولة فى الشارع، ومن خلال النيابة العامة.



