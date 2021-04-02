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رياضة

حكام الجمعة.. جريشة يدير مباراة دجلة والإنتاج الحربي.. ويوسف حكما للقاء المقاصة وسموحة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربي فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد السلام فيما يواجه فريق مصر المقاصة نظيره فريق سموحة فى التاسعة مساءا ايضا.

جاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي: 

يدير مباراة وادى دجلة والانتاج الحربي الحكم الدولى جهاد جريشة على أن يعاونه ثنائي المساعدين مصطفى حسين وأحمد بكر وحكما رابعا خليفة عبدالله وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده سعيد حمزة.

فيما اسندت لجنة الحكام إدارة مباراة مصر المقاصة وسموحة إلى حكم الساحة محمد يوسف ويعاونه الثنائى خالد حسين وعبدالعزيز محسن وحكما رابعا عماد عطا وحكما للفيديو مصطفى مدحت ومساعده ابراهيم محجوب.
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