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محافظات

لمتابعة سير العمل.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريقي سقارة السياحي والمريوطية الغربي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي بيت الري وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة حتي مرور ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين.

ووجه المحافظ خلال تفقده طريق سقاره السياحى باستكمال اعمال توسعة الطريق وإعادة توزيع أعمدة الإنارة فى الأماكن المناسبة مع الاهتمام بالشكل الجمالى للرصيف مراعاة لطبيعة الطريق مع دعمه بالاشجار والمساحات الخضراء علي جانبيه . 

كما وجه المحافظ بتوحيد دهانات الاسوار على جانبي الطريق والقيام باعمال تدبيش الترعه لما لها من أهمية بالغة.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال توسعة ورصف طريق ميت رهينه موجها بتركيب أعمدة إنارة جديدة بطول الطريق.

واختتم المحافظ جولتة بتفقد تطوير كورنيش المريوطية والاماكن التي تم تجهيزها لوضع  اكشاك مشروع ٣٠٦ المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة . 

رافق المحافظ خلال الجوله السيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة .
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