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أخبار العالم

خلفًا لـ زيلبرمان.. تعيين كوخاف متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:17 ص
تعيين العميد ران
تعيين العميد "ران كوخاف" ناطق باسم الجيش الإسرائيلي
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سمر صالح
قرر رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي اللواء "أفيف كوخافي" ، صباح اليوم الجمعة، تعيين العميد "ران كوخاف" في منصب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بديلًا لـ "هدي زيلبرمان".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن قرار تعيين "أفيف كوخافي" جاء بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وسيكون ساري المفعول في الأشهر القادمة.

وخدم كوخاف كقائد لنظام الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي ، وشغل منصب كبير ضباط الشرطة العسكرية وشغل مناصب أخرى في سلاح الجو.

وأفادت "معاريف" أن العميد "ران كوخاف" ليس لديه خبرة في مجال الإعلام، ومن المحتمل أن يؤدي قرار تعيينه إلى إثارة العديد من الانتقادات.
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