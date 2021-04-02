وفاة مواطنة بحرينية بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 55 عامًا.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها، وفقًا لما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 17392 في يوم 1 أبريل 2021، أظهرت تسجيل 935 حالة قائمة جديدة منها 267 حالة لعمالة وافدة، و 648 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 20 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 749 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 136064

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 61 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 176 حالة في حين أن 8732 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 8793 حالات قائمة.