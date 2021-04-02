ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة مواطنة بحرينية بفيروس كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي


أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطنة تبلغ من العمر 55 عامًا.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها، وفقًا لما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 17392 في يوم 1 أبريل 2021، أظهرت تسجيل 935 حالة قائمة جديدة منها 267 حالة لعمالة وافدة، و 648 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 20 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 749 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 136064

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 61 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 176 حالة في حين أن 8732 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 8793 حالات قائمة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي الأخضر علاج خارق لمشاكل المخ والأعصاب .. تفاصيل

لن تتوقع.. تعرف على سعر سويت شيرت أحمد حلمي وعمرو دياب المثير للجدل

في يوم اليتيم.. نصائح للتعامل مع الأطفال الأيتام