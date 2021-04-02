انطلاق ثاني فعاليات مبادرة الطفل المبدع لعام 2021 في نوادي إيروسبورت

تقيم نوادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، ثاني فعاليات مبادرة الطفل المبدع لعام 2021، والتي تنعقد تحت عنوان "معرض إيروسبورت للفنون والعلوم للأطفال تحت سن 14 عام"، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتعد هذه المبادرة هي أول مبادره تقام من نوعها علي مستوي الأنديه الاجتماعية لتنميه المهارات الفنيه والإبداعيه لدي الأطفال داخل قطاع الطيران المدني تحت رعاية اللواء الملاح علي هاني رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت التابعة لوزارة الطيران المدني.





وانطلقت الجمعة الماضية، أولى فعاليات المبادرة، حيث أقيم نهائي مسابقه "جونيور شيف" للطهي للاطفال تحت سن 12 عام، وتنافس عدد من الشيفات الصغار المبدعون في مجال الطهي، للحصول على ردع "إيروسبورت جونيور شيف"، حيث تم تكريم عدد من الأطفال وإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية على هامش اليوم النهائي للمسابقة، الذي تستضيفها نوادي إيروسبورت.





وتتخذ وزارة الطيران المدني على مستوى كافة قطاعاتها وشركاتها التابعة، جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من إجراءات تعقيم وتطهير كافة الصالات والمنشآت بالمؤسسات، وأيضا وضع بانرات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس، فضلا عن قياس درجات الحرارة بصفة مستمرة لكافة العاملين والتشديد على ارتداء الكمامات.