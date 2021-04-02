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محافظات

فرحة اليتيم ملهاش ثمن.. محافظة القاهرة تحتفل بالأيتام في المحروسة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:44 م
احتفالية يوم اليتيم
احتفالية يوم اليتيم
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عبد العزيز جمال

بدأت احتفالية محافظة القاهرة  بمناسبة "يوم اليتيم" بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمساكن المحروسة ١ في مدينة السلام بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي.

تشمل  فعاليات الاحتفالية توزيع الهدايا والجوائز والوجبات الخفيفة على الأيتام المشاركين من مختلف دور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل الاحتفالية عروض الفرق الموسيقية والاستماع لفقرات غنائية متنوعة  بعض العروض الترفيهية والألعاب وممثلي الشخصيات الكرتونية ، وقضاء يوم ترفيهى كامل لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر فتح جميع  حدائق القاهرة بالمجان اليوم  الجمعة للاطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن جميع الأديان السماوية اجتمعت على الاحتفال والاهتمام ورعاية اليتيم مضيفا أن الدولة بكل قيادتها بمثابة أب وأم لهم.

وتابع عبد العال  إن الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى ضرورة إكرام اليتيم  مشيرا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل للايتام من خلال الجمعيات الأهلية.

وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية والمواطنين بضرورة تقديم الرعاية  الاجتماعية والمساهمة في توفير فرص الحياة الأفضل للأيتام وإدماجهم في المجتمع بالتعاون مع أجهزة الدولة.

فرحة اليتيم ملهاش ثمن.. محافظة القاهرة تحتفل بالأيتام في المحروسة
فرحة اليتيم ملهاش ثمن.. محافظة القاهرة تحتفل بالأيتام في المحروسة
فرحة اليتيم ملهاش ثمن.. محافظة القاهرة تحتفل بالأيتام في المحروسة
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