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محافظات

محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:09 م
احتفالية يوم اليتيم
احتفالية يوم اليتيم
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان جميع الأديان السماوية اجتمعت على الاهتمام باليتيم ورعايته، مضيفا أن الدولة بكل قيادتها بمثابة أب وأم لهم.


وتابع عبد العال خلال احتفالية محافظة القاهرة  بمناسبة "يوم اليتيم" إن الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى ضرورة إكرام اليتيم.

وتابع عبد العال أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل للايتام من خلال الجمعيات الأهلية.

وناشد المحافظ الجمعيات الأهلية والمواطنين بضرورة تقديم الرعاية  الاجتماعية والمساهمة في توفير فرص الحياة الأفضل للأيتام وإدماجهم في المجتمع بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأقامت محافظة القاهرة  الإحتفالية للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة ١ بمدينة السلام بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي.

حضر الاحتفالية نائب  محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية المهندس ابراهيم صابر واللواء ابراهيم عوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الإجتماعي.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر فتح جميع  حدائق القاهرة بالمجان اليوم  الجمعة للاطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
محافظ القاهرة: الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى إكرام اليتيم
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