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حوادث

محمد الشريف يكرم 250 يتيما باستاد الإسكندرية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:51 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكرم ٢٥٠ يتيما
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أحمد بسيوني
شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مبادرة " اسكندرية بيتك" المقامة باستاد الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة" إحنا الخير" لتكريم ٢٥٠ يتيما، وذلك لتكريم العديد من الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسعادة عليهم.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد رشدي رئيس مؤسسة "إحنا الخير"، والدكتور محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية.  

وخلال كلمته أعرب الشريف عن سعادته بتواجده بين أبنائه و بناته، للمشاركة معهم في حفلهم مؤكدا أن هدفه الأول من التواجد اليوم هو إدخال الفرحة والبهجة على أبنائه وبناته الأيتام وأن يشعروا بأن الدولة معهم دائما وأن نبعث إليهم رسالة طمأنة والمؤازرة، لافتا إننا جميعا حريصين على توفير كافة احتياجاتهم. 

وأكد المحافظ أن خير قدوة لنا هو رسولنا الكريم الذي أوصانا بحسن معاملة اليتيم ورعايته وتوفير احتياجاته ويكفينا فخرا أن رسولنا الكريم ولد يتيما، لافتا بأن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاحتفال بيوم اليتيم وتوفير احتياجاتهم وتقديم كامل الدعم لهم.
محمد الشريف يكرم 250 يتيما باستاد الإسكندرية
محمد الشريف يكرم 250 يتيما باستاد الإسكندرية
محمد الشريف يكرم 250 يتيما باستاد الإسكندرية
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