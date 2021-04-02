محمد الشريف يكرم 250 يتيما باستاد الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مبادرة " اسكندرية بيتك" المقامة باستاد الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة" إحنا الخير" لتكريم ٢٥٠ يتيما، وذلك لتكريم العديد من الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسعادة عليهم.





جاء ذلك بحضور اللواء أحمد رشدي رئيس مؤسسة "إحنا الخير"، والدكتور محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية.





وخلال كلمته أعرب الشريف عن سعادته بتواجده بين أبنائه و بناته، للمشاركة معهم في حفلهم مؤكدا أن هدفه الأول من التواجد اليوم هو إدخال الفرحة والبهجة على أبنائه وبناته الأيتام وأن يشعروا بأن الدولة معهم دائما وأن نبعث إليهم رسالة طمأنة والمؤازرة، لافتا إننا جميعا حريصين على توفير كافة احتياجاتهم.



