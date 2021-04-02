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مصر للتأمين: أرباح الشركة تخطت 13 مليار جنيه خلال الفترة الحالية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:40 م
مصر للتأمين
مصر للتأمين
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حمزة شعيب
قال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب، لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن "مصر للتأمين" أول شركة لها أصول عقارية في مصر، مؤكدا أنا أرباح الشركة تخطت 13 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.

وتابع الحيني خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" تقديم الإعلامي محمد موسي والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،: "شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تكونت من رحم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة".

وأردف:"لدينا أكبر وأقدم شركتين في مصر (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة)، لافتا أن شركة مصر لتأمينات الحياة أول شركة تأمين حيث أنشأت منذ 121 عاما، أما شركة مصر للتأمين هي أول شركة مصرية أسسها طلعت حرب.

وأكمل:" شركة مصرلإدارة الأصول العقارية تعد صاحبة أكبرمحفظة عقارية مؤسسية كبيرة ومتميزة في مصر وتمتلك النصيب الأكبرمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة الخديوية، لافتا أنه تم تعديل الإيجارات القديمة إلى إيجارات جديدة، وتم استغلال العقارات والأراضي التي تمتلكها الشركة.

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