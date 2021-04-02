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بسبب نقل المومياوات الملكية.. جامعة حلوان تتخذ قرارا عاجلا.. وطلاب مشاركون في الحدث العظيم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:00 م
نقل المومياوات الملكية
نقل المومياوات الملكية
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إسلام خالد
* وكيل كلية التربية:
 مشاركة الطلاب فى هذا نقل المومياوات حدث هام سوف يتذكره. 

* وكلية الاقتصاد المنزلي:
 جميع المحاضرات غدا اونلاين بسبب موكب نقل المومياوات

تشهد شوارع مصر غدآ مع غروب أشعة الشمس إنطلاق موكب مهيب يضم 22 مومياء لملوك مصر القديمة الفرعونية حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى.

أكد الدكتور عبد العزيز معارك، وكيل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان، مشاركة الكلية فى احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الوطني بالفسطاط.

وأعلن الدكتور عبد العزيز فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الكلية مشاركة بــ 500 طالب من طلبة الكلية وأنهم هم النواة الأساسية العرض وأن هناك 22 مومياء لملك وملكة سوف يتم نقلهم فى احتفالية ضخمة تنطلق بخروج المومياوات الملكية من المتحف المصري فى التحرير إلى شارع العلم وسوف يقام فى نهاية الشارع عمل عرض على الصورة الفرعونية الطقوس الجنائزية التى كانت تشتهر بها  الحضارة الفرعونية القديمة.

وتنطلق العربة الملكية التي صممت خصيصًا لنقل المومياوات الملكية إلى الدوران حول ميدان التحرير ثم إلى مجمع الأديان فى الفسطاط ثم إلى للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط .

وأوضح الدكتور معارك أن دور طلاب الكلية ليس فنيا وان المسؤول عن الجانب الفني فى العرض مخرج أجنبى وهو المتحكم فى الجانب الفني في العرض وأن هؤلاء الطلاب سوف يفتخرون فى المستقبل بمشاركتهم فى هذا العرض الكبير والضخم الذى سوف يذاع على جميع محطات العالم .


فى ذات الإطار كشف الدكتور نعيم محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب شئون الطلاب بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان عن أن قد تقرر أن يكون يوم الغد السبت 3 ابريل أن تكون جميع المحاضرات النظري والعملي والتى كانت مقررا لها أن تعقد داخل الكلية أن تكون بنظام التعليم الهجين (اونلاين).


واضاف أن الكلية اتخذت هذا القرار نظرا للحدث التاريخى الذى يقام غدا وهو نقل الموميات الملكية من المتحف المصري فى التحرير الى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط .


قال الدكتور أحمد غنيم ، مدير متحف الحضارة بمصر القديمة، أن مدة نقل المومياوات الفرعونية الملكية بإجمالى 22 مومياء سيسيرون سويا  ومن المقرر أن تكون ساعة  ، لافتأ إلى أن الحدث سيكون متحركا وليس بمكان ثابت وأفضل مشاهدة له عبر التلفاز . 

وأشار إلى أن الموكب الفرعونى من المتوقع أن يحمل مفاجآت عديدة للشعب المصرى ومشاركات عديدة من مطربين وفنانين وأوركسترا ومجموعة من الاحتفالات التى تناسب قدسية الحدث وعظمة الموكب الفرعونى . 

أنه قد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد غد السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً .

وذلك على النحو التالى :-
غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال ، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.
غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م
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