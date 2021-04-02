عرائس بالكروشية.. فريق شيمر يفوز بمسابقة منتج نوعي مبتكر بـ عين شمس

اختتمت أمس فعاليات المسابقة الأولى لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بعنوان (منتج نوعى مبتكر).





فاز بالمركز الأول فريق (شيمر) عن فكرة (عمل عرائس بالكروشية) وبخامات صديقة للبيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بدلًا من العرائس البلاستيكية.





وفاز بالمركز الثاني فريق (ساعة الذكريات) عن فكرة عمل ساعة الجيب بشكل جديد للثنائيات على هيئة سلسلة وميدالية مفاتيح





وفاز بالمركز الثالث فريق (Art Triangle) عن فكرة تنفيذ وحدة اضاءة (فانوس رمضان بتقنيات فن المكرمية)





والمركز الثالث مكرر فريق v-lesson عن فكرة تقديم (خدمة تعليمية إلكترونية مبتكرة على الإنترنت تقدم شرح مبسط لمناهج التعليم عن طريق الموشن جرافيك).





وأخيرًا فاز بالمركز الرابع فريق (Vintage) عن فكرة صناعة مكملات الموبيليا مادة الريزين.





والمركز الرابع مكرر فريق (التحكم الصوتي) عن فكرة التحكم في الاضاءه عن طريق الاستشعار عن بعد والتحكم في تشغيل الاجهزه عن طريق الصوت.