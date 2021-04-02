ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عرائس بالكروشية.. فريق شيمر يفوز بمسابقة منتج نوعي مبتكر بـ عين شمس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:41 م
المهندس ماجد غنيمة
المهندس ماجد غنيمة
Advertisements
حسام الفقي
اختتمت أمس فعاليات المسابقة الأولى لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بعنوان (منتج نوعى مبتكر).

فاز بالمركز الأول فريق (شيمر) عن فكرة (عمل عرائس بالكروشية) وبخامات صديقة للبيئة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بدلًا من العرائس البلاستيكية.

وفاز بالمركز الثاني فريق (ساعة الذكريات) عن فكرة عمل ساعة الجيب  بشكل جديد للثنائيات على هيئة سلسلة وميدالية مفاتيح

وفاز بالمركز الثالث فريق (Art Triangle) عن فكرة تنفيذ وحدة اضاءة (فانوس رمضان بتقنيات فن المكرمية) 

والمركز الثالث مكرر فريق v-lesson  عن فكرة تقديم (خدمة تعليمية إلكترونية مبتكرة على الإنترنت تقدم شرح مبسط لمناهج التعليم عن طريق الموشن جرافيك).

وأخيرًا فاز بالمركز الرابع فريق (Vintage) عن فكرة صناعة مكملات الموبيليا مادة الريزين.

والمركز الرابع مكرر فريق (التحكم الصوتي) عن فكرة التحكم في الاضاءه عن طريق الاستشعار عن بعد والتحكم في تشغيل الاجهزه عن طريق الصوت.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مدير ورشة يستلم راتبه الأخير 91,500 عملة معدنية

أطباء يتحدون الموت.. جراحون ينهون عملية قلب مفتوح رغم احتراق المستشفى

أول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

الأهلي يعدل عقد أفشة بعد رفض رحيله

كم يوم باقي على رمضان 2021 ؟.. جمعة واحدة والإفتاء تستطلع هلاله الأحد التالي

حيل سحرية لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة