قبل انطلاقها بـ 20 ساعة .. أبرز ملامح احتفالية موكب المومياوات الملكية

بدأ العد التنازلي لحدث ينتظره الجميع وهو موكب المومياوات، حيث لا يتبقى إلا أقل من 20 ساعة على الاحتفالية الكبرى والتى من المقرر أن تبدأ الاحتفالية فى تمام السادسة مساء السبت.





العالم على موعد مع موكب المومياوات الملكية ، الذى ينطلق حاملا 22 ملكا وملكة فرعونية ، من ميدان التحرير الى متحف الحضارة .





وتشهد تغطية ذلك اليوم قرابة 400 قناة فضائية ووكالات أنباء عالمية ومحلية ، حيث يصنف أنه الحدث الأهم على الساحة الدولية لعظمته.





وفى إطار ذلك نسرد ملامح احتفالية موكب المومياوات الملكية كالآتى:





- قبل تحرك الموكب تُطلق 21 طلقة في الهواء.

- تخرج السيارات الواحدة تلو الأخرى من أمام بوابة المتحف بشكل دائري لتخرج من الباب الرئيسي للمتحف الخارجي لتتجه إلى ميدان التحرير وتدور حول المسلة.

- يضئ ميدان التحرير والمسلة والمباني التي حولها، ثم يسير الموكب بمحاذاة نهر النيل.

- يجرى حمل المومياوات الملكية على عربات مصممة بالطراز الفرعوني وفوقها صناديق زجاجية لحفظ المومياوات.

- السيارات تحمل شعارًا موحدًا، وتحمل اسم الملك ولقبه باللغة العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

- سيقف بجانب السيارات وأمام الموكب أفراد يرتدون أزياء فرعونية، وأفراد على الخيل.

-ستسير عجلات حربية تم صنعها خصيصًا لهذه المناسبة للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب.

-سيتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، بصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية.

-الاحتفالية تزينها أضواء الليزر والكشافات التي ستضئ السماء بأسماء ملوك الفراعنة الـ22 و17 تابوتا ملكيا.

- سيتم وضع شاشات التليفزيون في الشوارع لمتابعة هذا الحدث الفريد والحفل.

- سيستقبل عدد كبير من الجماهير، الموكب الملكي بالأعلام المصرية على جانبي الطريق، منذ انطلاقه بالتحرير وحتى وصوله إلى الفسطاط.

- سيتم افتتاح ميدان التحرير رسميًا بالتوازي مع موكب المومياوات الملكية، وسيتم رفع الستار عن مسلة رمسيس الثاني والكباش التي تزين الميدان.

- سيتم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية في اليوم نفسه، وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.



