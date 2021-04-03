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فن

تحديد موعد بدء تصوير حلقة العودة للمسلسل الشهير Friends

السبت 03/أبريل/2021 - 12:01 ص
أبطال مسلسل Friends
أبطال مسلسل Friends
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نجلاء سليمان

كشفت مجلة فاريتي الأمريكية، عن موعد بدء إنتاج وتصوير حلقة العودة الشهيرة التي ينتظرها محبو المسلسل الاجتماعي الكوميدي الأنجح والأكثر متابعة Friends، بعد عدة تأجيلات بسبب جائحة كورونا.


يعود كل من جينيفر أنستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، ليزا كوردو، مات لو بلانك، وماثيو بيري إلى ستوديوهات وارنر براذرز لتصوير مسلسلهم الأشهر والأنجح في مسيرتهم التمثيلية جميعا يوم 5 أبريل الجاري.


أعلن عن حلقة لم الشمل التي ستعرض على منصة HBO MAX، في أواخر فبراير 2020، قبل أسابيع قليلة من اندلاع أزمة كورونا، وتوقف العديد من المشروعت السينمائية والتمثيلية بسبب الجائحة.


سيحصل كل نجم منهم على حوالي 2.5 مليون دولار مقابل المشاركة في هذه الحلقة الاستثنائية من المسلسل الذي عرض أخر جزء منه عام 2004، بعد 10 مواسم ناجحة تعرض جميعها على منصة نتفليكس.


تدور أحداث مسلسل فريندز، حول 6 أصدقاء تربط بينهم علاقات اجتماعية مختلفة ما بين صلة قرابة وعاطفة ويقطنون بالقرب من بعضهم، وتدور بينهم العديد من المواقف في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالسخرية.

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