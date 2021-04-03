حكيم: والدي كان عمدة ورافض الغناء

قال المطرب حكيم، إنه بدأ الغناء منذ 45 سنة، ولكن بدأت شهرته من 30 سنة، لافتا إلى أنه بدأ الغناء منذ سن الثالثة عشر.
وأضاف "حكيم" خلال برنامج "أبلة فاهيتة" المذاع على قناة "أون إي"، أن والده كان عمدة وكان رافض فكرة الغناء.
وتابع: "كان بيقول ابن العمدة ميغنيش.. كنت عامل فرقة موسيقية وانا عندي 13 سنة".
وعرضت الدمية "أبلة فاهيتا" صورة لحكيم، وعلق عليها قائلا:" كنت في الصف السادس الإبتدائي وكان عندي حفلة في المدرسة".
وأوضح، أن والدته كانت تدعمه في مجال الفن، مضيفا: "كانت ذكية وبتخوفني من السجائر عشان متأثر على صوتي ومن وقتها مشربتش ولا مرة سجائر".
وأضاف "حكيم" خلال برنامج "أبلة فاهيتة" المذاع على قناة "أون إي"، أن والده كان عمدة وكان رافض فكرة الغناء.
وتابع: "كان بيقول ابن العمدة ميغنيش.. كنت عامل فرقة موسيقية وانا عندي 13 سنة".
وعرضت الدمية "أبلة فاهيتا" صورة لحكيم، وعلق عليها قائلا:" كنت في الصف السادس الإبتدائي وكان عندي حفلة في المدرسة".
وأوضح، أن والدته كانت تدعمه في مجال الفن، مضيفا: "كانت ذكية وبتخوفني من السجائر عشان متأثر على صوتي ومن وقتها مشربتش ولا مرة سجائر".