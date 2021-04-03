حكيم: والدي كان عمدة ورافض الغناء

قال المطرب حكيم، إنه بدأ الغناء منذ 45 سنة، ولكن بدأت شهرته من 30 سنة، لافتا إلى أنه بدأ الغناء منذ سن الثالثة عشر .



وأضاف "حكيم" خلال برنامج "أبلة فاهيتة" المذاع على قناة "أون إي"، أن والده كان عمدة وكان رافض فكرة الغناء.



وتابع: "كان بيقول ابن العمدة ميغنيش.. كنت عامل فرقة موسيقية وانا عندي 13 سنة".



وعرضت الدمية "أبلة فاهيتا" صورة لحكيم، وعلق عليها قائلا:" كنت في الصف السادس الإبتدائي وكان عندي حفلة في المدرسة".



وأوضح، أن والدته كانت تدعمه في مجال الفن، مضيفا: "كانت ذكية وبتخوفني من السجائر عشان متأثر على صوتي ومن وقتها مشربتش ولا مرة سجائر".

