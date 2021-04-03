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الصحة: استقبال 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري

السبت 03/أبريل/2021 - 12:45 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة  لشئون الإعلام والتوعية، أنه من المقرر استقبال 5 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا خلال الشهر الجارى أو مطلع مايو المُقبل.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:" عدد الوحدات الصحية المخصصة لتطعيمات المواطنين ضد فيروس كورونا سيرتفع إلى 339 مركز يوم الأحد المقبل للتغلب على ظاهرة التزاحم التى شهدتها الأيام الماضية.

ونوه إلي أن محافظة القاهرة بمفردها ستزيد أعداد مراكزها بواقع 40 مركزا جديدا لتطعيمات كورونا، موضحا أن أعداد المسجلين على الموقع الرسمى لتلقي تطعيمات كورونا يبلغ 800 ألف مواطن

وأشار مجاهد إلي أن الوزارة ستمنح 3 أيام إضافية للمتخلفين عن تلقى لقاحات كورونا.
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