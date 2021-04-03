دراسة: الغابات تكونت نتيجة كويكب ضرب الأرض وقضى على الديناصورات

توصلت دراسة مثيرة للجدل إلى طريقة تكون الغابات حول العالم، وذلك من خلال إيضاح التأثير المحتمل للكويكب الضخم الذي ضرب كوكب الأرض قبل ملايين الاعوام وأدى إلى قتل الديناصورات وهو السبب نفسه في تكون الغابات.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، توصلت الدراسة إلى أن تأثير الكويكب الذي قتل الديناصورات أدى إلى ولادة الغابات الاستوائية المطيرة على كوكبنا، حيث استخدم الباحثون حبوب اللقاح الأحفورية وأوراق الشجر من كولومبيا للتحقيق في كيفية تغيير التأثير للغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية