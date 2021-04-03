ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. أسيوط تنهي الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 12:27 م
اسواق اسيوط
اسواق اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المحال والاسواق لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار فضلًا عن توافر أسطوانات البوتاجاز علي مدار الشهر الكريم بمدن وقرى المحافظة المختلفة مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تنفيذا لتوجيهات وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

اقرأ أيضا :

وأوضح محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم "السبت" أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير مستلزمات رمضان في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة.

ولفت إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي وفروع أمان ومشروع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش والبقوليات والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة القطاعات الرقابية لتكثيف الحملات التموينية لمتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مركز وحي ومديرية خدمات وربطها بغرفة العمليات المركزية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

من جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة الى ان حملات الرقابة مستمرة بالتنسق مع الصحة والطب البيطرى وجميع الجهات لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وأوضح أن الحملات تهدف أيضا للتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة في منافذ البيع المختلفة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات وتحرير محاضر للمخالفين فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية منوها إلى أن هناك مخزونًا إستراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سؤال برلماني عن استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان الكريم

التموين : منافذ متنقلة بالقرى والنجوع لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة

محافظ الشرقية يناقش استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك

تحرير 1652 محضراً تموينياً خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط

ترشيحاتنا

سحرت حفيدتها .. هكذا احتفظت الملكة تي بجمال شعرها

فيديو جراف.. يحمل مفاجأة.. سيناريو موكب نقل المومياوات

الدوري التركي.. مصطفى محمد في مهمة جديدة مع جالاتا سراي أمام هاتاي سبور

عبر موكب عظيم.. رويترز: مصر تنقل المومياوات الملكية إلى العاصمة القديمة

القائد الحربي لحاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور يصف تعطيل الملاحة بقناة السويس بالكابوس .. تفاصيل

تقع فى يد المولى قبل أن تقع في يد الإنسان.. علي جمعة يكشف عن معجزات الصدقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | أوديت سيكو أول امرأة فى سباق لومان التاريخى للسيارات

ارتفاع أسعار بي واي دي F3 موديل 2021 في مصر.. تفاصيل

بها بار وتلفزيون.. سعر ومواصفات فورد إكسبلورر ليموزين