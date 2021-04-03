توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. أسيوط تنهي الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المحال والاسواق لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار فضلًا عن توافر أسطوانات البوتاجاز علي مدار الشهر الكريم بمدن وقرى المحافظة المختلفة مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تنفيذا لتوجيهات وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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وأوضح محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم "السبت" أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير مستلزمات رمضان في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة.





ولفت إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي وفروع أمان ومشروع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش والبقوليات والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .





ووجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة القطاعات الرقابية لتكثيف الحملات التموينية لمتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.





وأكد على تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مركز وحي ومديرية خدمات وربطها بغرفة العمليات المركزية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.





من جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة الى ان حملات الرقابة مستمرة بالتنسق مع الصحة والطب البيطرى وجميع الجهات لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.



