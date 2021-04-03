ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد ابراهيم وصالح جمعة وريان يقودون سيراميكا كليوباترا امام الإسماعيلي فى الدورى

السبت 03/أبريل/2021 - 08:20 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق الإسماعيلي بملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام. 

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن. 

خط الوسط: توني -  رجب عمران - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان  

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري - وليد عبد المنعم - عبدالله محمود - عاشور الأدهم - ونيفول كوبينا- فابريس نجاه - محمود نبيل - ضياء قنديل - شادي حسين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شادى حسين وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الجونة بالدوري

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة مصر المقاصة

هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباتر استعدادا لغزل المحلة

صالح جمعة يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع

الزمالك ومولودية الجزائر .. بن شرقي يسقط أرضا والحكم يستدعي الجهاز الطبي

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على الإسماعيلي.. والزمالك يهزم المولودية بـ الجزائر.. وعودة بعثة الأهلي

هدف رائع لـ محمد صلاح .. ملخص مباراة ليفربول وآرسنال | فيديو

صعود الأهلي لدور الـ8.. تعرف على ترتيب المجموعة بدورى ابطال افريقيا

زاهي حواس لـ عمرو أديب : لو عايز تتحنط أحنطك .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع