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فن

معلومات عن أحمد المرسي مدير تصوير موكب المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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نجلاء سليمان
أثار المستوى الذي خرج به موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونال مخرج الحفل والعرض، ومدير التصوير العديد من كلمات الثناء والمديح، وتساءل الجميع عن الجنود المجهولة وراء هذا العرض المبهر. 

شارك السينمائي المصري أحمد المرسي، كمدير تصوير ومخرج مشارك في العرض الذي خرج بصورةً احترافية عالمية. 

أحمد المرسي حائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية عن التصوير السينمائي وفي الإعلانات، أخرج العديد من الفيديوهات الدعائية الأثرية. 

أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، نال 19 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018). أحدث أفلامه الفيل الأزرق 2  حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققًا أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية. وينتظر المرسي حاليًا عرض فيلمه العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز، كما يحضّر لفيلم كيرة والجن مع المخرج مروان حامد في فيلمهما الخامس سويًا.

وانطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقره الأخير، المتحف القومى للحضارة، ويضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

بدأت فعاليات الموكب بخروج أعداد غفيرة في مقدمة الموكب، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.
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