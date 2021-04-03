معلومات عن أحمد المرسي مدير تصوير موكب المومياوات الملكية

أثار المستوى الذي خرج به موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونال مخرج الحفل والعرض، ومدير التصوير العديد من كلمات الثناء والمديح، وتساءل الجميع عن الجنود المجهولة وراء هذا العرض المبهر.
شارك السينمائي المصري أحمد المرسي، كمدير تصوير ومخرج مشارك في العرض الذي خرج بصورةً احترافية عالمية.
أحمد المرسي حائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية عن التصوير السينمائي وفي الإعلانات، أخرج العديد من الفيديوهات الدعائية الأثرية.
أحمد المرسي هو عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC). وخلال مسيرته المهنية، نال 19 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018). أحدث أفلامه الفيل الأزرق 2 حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققًا أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية. وينتظر المرسي حاليًا عرض فيلمه العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب والنجم أحمد عز، كما يحضّر لفيلم كيرة والجن مع المخرج مروان حامد في فيلمهما الخامس سويًا.
وانطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقره الأخير، المتحف القومى للحضارة، ويضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
بدأت فعاليات الموكب بخروج أعداد غفيرة في مقدمة الموكب، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.