شاهد | السياحة تفجر مفاجآت وأسرار عن المومياوات الملكية

قالت الدكتورة الهام صلاح الدين، إن الشعب المصري في حقبة العصر الفرعوني كان متحضر جدا مؤكدة أن متحف الحضارة يمثل تاريخ وفكر المصريين القدماء .
وأضافت الهام صلاح خلال مدخلة هاتفية في برنامج " حشرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم": أن الديانة المصرية القديمة تدل علي التوحيد وعلي انهم كانوا موحدين بالديانة السماوية وهذا ذكر في كتاب الموتى وكتاب البوابات وما صور علي البرديات والمقابر.
وأوضحت الهام صلاح مستشار وزير السياحة والأثار للمتاحف الجديدة ، أن المومياء عبارة عن اختراع من اختراعات المصريين القدماء مؤكدة انهم كانوا يحترمون الجسد بعد موته ويتابعونه ويحللونه بعد دفنه للحفاظ علي الجثث بسبب اعتقادهم بالعث وحياه ما بعد الموت .