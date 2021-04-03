شاهد | السياحة تفجر مفاجآت وأسرار عن المومياوات الملكية

قالت الدكتورة الهام صلاح الدين، إن الشعب المصري في حقبة العصر الفرعوني كان متحضر جدا مؤكدة أن متحف الحضارة يمثل تاريخ وفكر المصريين القدماء .





وأضافت الهام صلاح خلال مدخلة هاتفية في برنامج " حشرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم": أن الديانة المصرية القديمة تدل علي التوحيد وعلي انهم كانوا موحدين بالديانة السماوية وهذا ذكر في كتاب الموتى وكتاب البوابات وما صور علي البرديات والمقابر.



