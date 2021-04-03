ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقيه يلتقى بالمتضررين من أصحاب الاكشاك المحترقه بحادث نفق السكة الحديد

السبت 03/أبريل/2021 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه إجتماعا بالمتضررين من أصحاب الأكشاك الخشبيه الكائنه بنفق المشاه أسفل السكه الحديد بمدينه الزقازيق والتي تعرضت الأسبوع الماضي لحريق  دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح  وذلك للإستماع إلي مشكلتهم وعرض مقترحاتهم وبحث سبل تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم طبقًا للقانون. 

حضر الإجتماع  المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنميه المحليه وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديري إدارتي الشؤون القانونيه و المتابعه الميدانيه بالديوان العام. 

وخلال الإجتماع عرض محافظ الشرقيه على المتضررين من أصحاب الأكشاك  توفير أماكن بديلة لهم بالسوق الحضاري وتخفيض القيمة الإيجارية للمحل من  1200جنيه إلي 500 جنيه  مراعاة  لحالتهم الماديه السيئه  بعد تعرض بضائعهم  للحرق والتلف.

 أكد محافظ الشرقيه أن الدوله لن تسمح بممارسة أي نشاطات تجاريه بدون أن يلتزم أصحابها باتباع إشتراطات السلامه والصحه المهنيه واتخاذ كافه اجراءات الحمايه المدنيه والحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية ، مشيرًا إلى أن شرطة  النقل والمواصلات سوف تقوم بتنفيذ قرارات الإزاله الصادره لكافه المحال المقامه بالمخالفه على حرم السكة الحديد  للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر الصور الأولى لحريق بالقرب من نفق السكك الحديدية بالزقازيق

حريق الأكشاك بنفق المشاة أسفل السكك الحديدية في الزقازيق دون خسائر بشرية

الحماية المدنية تواصل عملية التبريد بعد إخماد حريق أكشاك بجوار نفق بالزقازيق

تفحمت بالكامل .. شاهد آثار حريق أكشاك نفق المشاة بالزقازيق

محافظ الشرقية يأمر بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحريق والأضرار الناتجة عنه

محافظ الشرقية: إعلان سبب حريق أكشاك محطة القطار خلال ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

حفل نقل المومياوات الملكية | الماضي والحاضر يتعانقان في لوحة مبهرة "صور"

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر 2-0

ليفربول ضد آرسنال .. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك لينو

رضوى البحيري عازفة التمباني لـ صدى البلد: قالوا عني الملكة 23 للموكب .. وفخورة أنني شرفت مصر

ذُبح من الخلف.. زاهي حواس يكشف كيف قُتل الملك رمسيس الثالث

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع