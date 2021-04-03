محافظ الشرقيه يلتقى بالمتضررين من أصحاب الاكشاك المحترقه بحادث نفق السكة الحديد

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه إجتماعا بالمتضررين من أصحاب الأكشاك الخشبيه الكائنه بنفق المشاه أسفل السكه الحديد بمدينه الزقازيق والتي تعرضت الأسبوع الماضي لحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وذلك للإستماع إلي مشكلتهم وعرض مقترحاتهم وبحث سبل تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم طبقًا للقانون.

حضر الإجتماع المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنميه المحليه وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديري إدارتي الشؤون القانونيه و المتابعه الميدانيه بالديوان العام.

وخلال الإجتماع عرض محافظ الشرقيه على المتضررين من أصحاب الأكشاك توفير أماكن بديلة لهم بالسوق الحضاري وتخفيض القيمة الإيجارية للمحل من 1200جنيه إلي 500 جنيه مراعاة لحالتهم الماديه السيئه بعد تعرض بضائعهم للحرق والتلف.

أكد محافظ الشرقيه أن الدوله لن تسمح بممارسة أي نشاطات تجاريه بدون أن يلتزم أصحابها باتباع إشتراطات السلامه والصحه المهنيه واتخاذ كافه اجراءات الحمايه المدنيه والحصول على الترخيص اللازم من الجهات المعنية ، مشيرًا إلى أن شرطة النقل والمواصلات سوف تقوم بتنفيذ قرارات الإزاله الصادره لكافه المحال المقامه بالمخالفه على حرم السكة الحديد للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون على غير الملتزمين.