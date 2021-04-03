لجنة الشباب بالبرلمان تشيد بالجهود المبذولة في مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بحضور لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين؛ للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها والجهود التى تتم فى قطاع الشباب والرياضة.

وتفقد المحافظ مركز شباب القرية المقام على مساحة 18000 م٢ 150 × 120 م بتكلفة 3 مليون و74 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 100% بقرية عبد الحليم محمود التابعة لمركز أبو المطامير، والمبني على مساحة 160 م٢ مكون من طابقين أول وأول علوي 11×1405 و سور 540 متر طولي

كما تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة، الملعب الخماسي على مساحة 30م ×50م نجيل صناعي وعدد 4 أعمدة بكشافات ورصيف انترلوك محيط سور من الحديد بتكلفة إجمالية مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

وأجروا زيارة إلى مركز شباب قرية على مبارك بوادي النطرون إحدي قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بإجمالي اعتماد مالي مليون و 946 ألف جنيه والملعب الخماسي بإجمالي اعتماد 1.2 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%.

كما قام المحافظ وأعضاء اللجنة بتفقد مركز شباب زاوية صقر بمركز أبو المطامير حيث تم صيانة ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز الشباب بتكلفة إجمالية بلغت 585.8 ألف جنيه وكذا تفقد الملعب الخماسي المنجل بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن البحيرة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وأن كافة الأعمال والمرحلة الأولى شهدت تنسيق كامل مع مجلس النواب وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم .



فيما أشار الدكتور محمود حسين، الى أن الزيارة تأتى للوقوف على ورؤية المشروعات المقامة على أرض المحافظة وفقا لطلبات الإحاطة المقدمة للجنة، لافتا الى ان ما تم على أرض المحافظة وخاصة ضمن مبادرة حياة كريمة أعادت الحياة الريف المصري والقرى المحرومة والنائية، وهو ما ظهر جليا بفرحة وسعادة كبيرة لدى جميع أبناء تلك القرى التى تم زيارتها و تأكيدهم أن ما تحقق على أرض الواقع يشير الى أن مصر والمصريين فى قلب وفكر الرئيس واهتمامه الدائم لتقديم أفضل الخدمات لهم جميعا.



ولفت الى التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقدما الشكر للواء المحافظ ومديرية الشباب والرياضة للإعداد الجيد للزيارة.

حضر الجولة، كل من، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء وائل زغلول رئيس مدينة أبو المطامير وقيادات المحافظة التنفيذية والمكتب التنفيذى لمبادرة حياة كريمة بالبحيرة.



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