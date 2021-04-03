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أخبار البلد

#سوسن_بدر تتصدر تويتر بعد غيابها عن الموكب .. ومغردون : ماكنش ناقص غيرها

السبت 03/أبريل/2021 - 10:29 م
صدى البلد
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منار نور
تساءل عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا عن تعمد ظهور الفنانة سوسن بدر في احتفالية نقل الموميات الملكيه اليوم . 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هشتاج # سوسن_بدر ، وتصدر الهاشتاج قائمه الاكتر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر . 

ماكنش ناقص غيرها في الموكب
‏⁧‫#سوسن_بدر‬⁩ ❤️

‏مطالبة الناس بظهور الفنانة القديرة ⁧‫#سوسن_بدر‬⁩ فى موكب المومياوات الملكية ما هو الا تقدير لفنها وعطائها وحب الناس لها وتقديرهم لشخصها وانا معهم 
‏كل الحب والتقدير للفنانة القديرة 
‏هنيئا لك اوسكار حب الناس

سوسن_بدر‬⁩ سلالة فرعونية أصيلة  (الحضارة المصرية القديمة)
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