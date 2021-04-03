سوسن_بدر تتصدر تويتر بعد غيابها عن الموكب .. ومغردون : ماكنش ناقص غيرها

تساءل عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا عن تعمد ظهور الفنانة سوسن بدر في احتفالية نقل الموميات الملكيه اليوم .





ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هشتاج # سوسن_بدر ، وتصدر الهاشتاج قائمه الاكتر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر .





ماكنش ناقص غيرها في الموكب

‏⁧‫#سوسن_بدر‬⁩ ❤️





‏مطالبة الناس بظهور الفنانة القديرة ⁧‫#سوسن_بدر‬⁩ فى موكب المومياوات الملكية ما هو الا تقدير لفنها وعطائها وحب الناس لها وتقديرهم لشخصها وانا معهم

‏كل الحب والتقدير للفنانة القديرة

‏هنيئا لك اوسكار حب الناس





سوسن_بدر‬⁩ سلالة فرعونية أصيلة (الحضارة المصرية القديمة)