سوسن_بدر تتصدر تويتر بعد غيابها عن الموكب .. ومغردون : ماكنش ناقص غيرها

تساءل عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا عن تعمد ظهور الفنانة سوسن بدر في احتفالية نقل الموميات الملكيه اليوم .
ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هشتاج # سوسن_بدر ، وتصدر الهاشتاج قائمه الاكتر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر .
ماكنش ناقص غيرها في الموكب
#سوسن_بدر ❤️
مطالبة الناس بظهور الفنانة القديرة #سوسن_بدر فى موكب المومياوات الملكية ما هو الا تقدير لفنها وعطائها وحب الناس لها وتقديرهم لشخصها وانا معهم
كل الحب والتقدير للفنانة القديرة
هنيئا لك اوسكار حب الناس
سوسن_بدر سلالة فرعونية أصيلة (الحضارة المصرية القديمة)