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رياضة

ليفربول ضد آرسنال .. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك لينو

السبت 03/أبريل/2021 - 10:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق ليفربول على مضيفة أرسنال بالهدف الثاني في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".

وسجل صلاح الهدف الثاني من تسديدة من بين أقدام الحارس لينو بيمينه.
 
وجاء الهدف الأول حيث ترينت أرنولد أرسل تمريرة عرضية متقنة من على يمين منطقة الجزاء قابلها جوتا برأسية قوية من أمام المرمى حاول لينو التصدي لها ولكنها مرت بجواره لداخل الشباك.

وسجل ليفربول عن طريق عن طريق البديل ديوجو جوتا من كرة عرضية أرنولد .

وأعتمد ليفربول على سيطرة على الكرة حيث وصلت نسبة الإستحوا٫ لـ66%، وسدد ليفربول كرة واحدة على المرمي عبر جيمس ميلنر.

في المقابل إعتمد ارسنال على الهجمات المرتدة لكن دفاع الألماني يورجن كلوب كان يقظا.

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