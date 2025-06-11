علي نهر دجلة.. إلهام شاهين تشارك جمهورها صورا من العراق

شاركت الفنانة إلهام شاهين ، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت إلهام شاهين ، بإطلالة جذابة مرتديه فستان قصير باللون الأبيض ، وكتبت معلقة: علي نهر دجلة في بلاد مابين النهرين، تحياتي محبتي للشعب العراقي.



وكانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين ، مسلسل سيد الناس الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .