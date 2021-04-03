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رياضة

ليفربول ضد آرسنال .. جوتا يطلق رصاصة الرحمة على الجانرز بالهدف الثالث

السبت 03/أبريل/2021 - 10:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وسع فريق ليفربول من تقدمه على مضيفه أرسنال بالهدف الثالث في الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي على ملعب "الإمارات".

ونجح البرتغالي جوتا في مواصلة تألقه وسجل ثالث الأهداف.

وسجل صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة من فابينيو من منتصف الملعب خلف مدافعي أرسنال حاول جابريل السيطرة عليها ولكن نجح محمد صلاح في خطف الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ثم سدد الكرة بين قدمي لينو.

وجاء الهدف الأول عندما ارسل ترينت أرنولد  تمريرة عرضية متقنة من على يمين منطقة الجزاء قابلها جوتا برأسية قوية من أمام المرمى حاول لينو التصدي لها ولكنها مرت بجواره لداخل الشباك.

واعتمد ليفربول على سيطرة على الكرة حيث وصلت نسبة الإستحواذ لـ66%، وسدد ليفربول كرة واحدة على المرمي عبر جيمس ميلنر.

في المقابل إعتمد ارسنال على الهجمات المرتدة لكن دفاع الألماني يورجن كلوب كان يقظا.
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