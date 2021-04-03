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أخبار العالم

تحذير .. دولة عربية تتعرض لموجه ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت السام

السبت 03/أبريل/2021 - 11:13 م
استنشاق غاز ثاني
استنشاق غاز ثاني اكشسد الكبريت
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محمود نوفل
أفادت قناة" ناس " العراقية بأن التنبؤات الجوية اليوم ، السبت، تشير إلى توجه موجة ’ضخمة’ من غاز ثاني أكسيد الكبريت نحو البلاد، ناتجة من قذف بركانيّ في جزيرة صقلية الإيطالية.

وبحسب الخبير الجوي صادق عطية الذي قال في تصريحات لقناة ناس، إنه "حسب ماترصده الخرائط البيئية، وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت So2 تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان ’اتنا’ في جزيرة صقلية الإيطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة، وستعبر اجوائنا خلال 48 ساعة".  

وأضاف أيضا "ثاني أُكسيد الكبريت، يعتبر غازًا سامًا لو زداد تركيزه في الهواء، وهو عديم اللون وله رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية. 

وتابع : ويمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية، وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط".  

وأتم "وفي هذا الجو يتنفس الناس ثاني أكسيد الكبريت الذي يهيج أغشية العين والجهاز التنفسي، ويمكنه الذوبان في قطرات الماء ليكوِّن المطر الحمضي الضار". 
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