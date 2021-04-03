نشرة أخبار في العالم | تحرك مفاجئ في الأردن واعتقال مسئولين كبار.. اهتمام دولي بالموكب الذهبي لملوك مصر في القاهرة

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.





أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.





قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، في بيان إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "شريك رئيسي" للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل.





قال موقع عمون الأردني أن اعتقال باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق جاء على خلفية علاقات مشبوهة واستغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء أراضى لصالح اليهود.





جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التأكيد على الأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لإنجازها خلال هذه المرحلة، وأهمها تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، و"لمّ الشمل وعودة المهجرين"، في إطار مصالحة وطنية شاملة، لتعزيز السلام وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدا أن هذه الأولويات "مطلقة".





ذكر تقرير لوكالة "كراسنايا فيسنا" الروسية، اليوم السبت، أن مصر تريد تحويل منطقة الصحراء الغربية، التي ظلت مهجورة لأكثر من 70 عامًا منذ الحرب العالمية الثانية إلى مركز اقتصادي.





أفاد موقع لبنان 24 بأن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، زار اليوم الصرح البطريركي في بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والمطارنة طانيوس الخوري وسمير مظلوم وانطوان عوكر وجورج شيحان والمونسنيور توفيق أبو هدير وأمين سر البطريرك الراعي الاب هادي ضو.





لقيت فعاليات الموكب غير المسبوق، الذي جرى تنظيمه، لنقل 22 مومياء لملكوك مصر القديمة من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط اهتماما من جانب وسائل الإعلام





حدث غير مسبوق شهدته شوارع مدينة القاهرة اليوم، مع انطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، في خطوة وصفتهاصحيفة "إل بايس" الإسبانية بأنها مبادرة ذكية لتنشيط الجذب السياحي وسط أزمة جائحة كورونا التي عصفت بصناعة السياحة حول العالم.





أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، اليوم السبت، عن وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا الملك عبد الله بن الحسین وولي العھد الأمیر الحسین بن عبدالله لثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة.