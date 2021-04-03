ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن | بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن أنباء اعتقال الأمير حمزة

السبت 03/أبريل/2021 - 09:32 م
القوات المسلحة في
القوات المسلحة في الأردن تنفي اعتقال الأمير حمزة
Advertisements
قسم الخارجي
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".


وأكد اللواء الحنيطي أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

كانت وسائل إعلامية أفادت باعتقال الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأردني السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ونفت الوكالة الأردنية الرسمية اعتقال الأمير حمزة أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

واعتقلت السلطات في الأردن، اليوم السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعزيزات عسكرية أردنية على الحدود مع العراق وسوريا

الأردن.. اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية

اشترى أراضي لصالح اليهود .. تفاصيل وأسباب اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني السابق وعدد من المسئولين

حقيقة وضع ولي العهد الأردني السابق قيد الإقامة الجبرية

ترشيحاتنا

هدف قاتل وعقوبة مالية.. ملخص تعادل الأهلي مع المريخ السوداني

على طريقة ميسي.. شيكابالا يراوغ ويسجل الهدف الثاني للزمالك في مولودية الجزائر

البحرين.. بيان مهم من الداخلية بشأن كورونا

تفاصيل أنشودة حفل نقل المومياوات الملكية.. ترانيم المهابة لايزيس

مواجهة نارية تنتظر الأهلى فى دور الثمانية بأبطال افريقيا .. تعرف على منافس حامل اللقب

قطر تعلن التضامن مع الأردن وتؤيد قرارات الملك عبد الله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع