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أخبار العالم

الكويت تعلن عن موقفها حيال الأحداث الأخيرة في الأردن

السبت 03/أبريل/2021 - 10:52 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعربت وزارة الخارجیة الكويتية، اليوم السبت، عن وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة الھاشمیة وتأییدھا لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذھا  الملك عبد الله بن الحسین وولي العھد الأمیر الحسین بن عبدالله لثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها، أن أمن واستقرارالمملكة الأردنیة الھاشمیة من أمن واستقرار دولة الكویت، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد في وقت سابق، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه أوضح أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأكد اللواء الحنيطي أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.



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