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قلبت السوشيال ميديا.. رضوى البحيري عازفة التمباني: كنت خايفة ومرعوبة والستات لازم تاخد حقها

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:18 ص
رضوى البحيرى
رضوى البحيرى
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داليا أحمد

قالت الفنانة رضوى البحيرى، عازفة التيمبانى فى حفل موكب المومياوات، إنهم كانوا فى شدة الفخر بالحدث نفسه مما جعلها تعزف بكل جوارحها كما لو كانت تعاصر الفراعنة، موضحة أن أغلب العازفين على هذه الآلة فى الأوركسترا العالمية رجال.

 

تابعت رضوى البحيرى، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "الحكاية"مع عمرو أديب، أن الستات لابد أن تأخذ حقها، لافتة أنها دخلت المسرح فى قمة الرعب ولكن المايسترو هو الذى أعطاها الحماس والقوة وجعلها تعزف بقوة وشجاعة وعزم.

 

يذكر أنه انطلق في القاهرة، مساء السبت، فعاليات الموكب غير المسبوق لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة، بما في ذلك 18 ملكًا وأربع ملكات، من موقعهم الحالي في المتحف المصري في ميدان التحرير، إلى موقعهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية، الكائن في أول عاصمة إسلامية في مصر، الفسطاط.

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