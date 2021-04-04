موكب المومياوات الملكية.. أستاذ بجامعة براج التشيكية: مصر أبهرت العالم .. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد أستاذ علم الآثار المصرية بجامعة تشارلز ببراج التشيكية، اننا نملك سلعة لا يمتلكها الآخرون، معقبا "لما يظهر تابوت عندنا الدنيا بتتقلب برا" .





وأضاف "مجاهد" خلال لقائه فى برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" أنه كان هناك اهتمام من جانب وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى والرئيس السيسي والدولة بشكل عام، مضيفا أن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان دائمآ يقوم بمتابعة المسألة وما يتم فيها من أعمال تطوير.





وأكد " أستاذ علم الآثار المصرية بجامعة تشارلز ببراغ التشيكية " ان وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الإنتاج الحربى جميعهم كالسلسة .





وأضاف أن الموكب تم تأجيله عدة مرات بسبب أزمة كورونا وان العالم أجمع كان فى انتظار ذلك الحدث مترقبين بشغف كيف سيتم ذلك ومتى ومن هم الملوك ومن سيقود الموكب وأيضا متى سيتم افتتاح ليأتون لزيارته، مشيرا إلى أن هناك أشخاص لم يعرفوا أجدادهم لكن نحن كمصريون نعرف جميع أجدادنا وانه لم يجد أحد فى العالم يستقبل أجداده بتلك الطريقة.





وأشاد باستقبال الرئيس السيسي لموكب المومياوات الملكية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوها إلى أن تلك هى طبيعتنا واسلوبنا منذ كتابة اول حرف هيروغليفى و مصر يحكمها قائد عسكري.





وتابع أن مصر هى الدولة الوحيدة التى يسمى علمها بنفس اسم الدولة "egyptology " علم المصريات، وأنهم فى الخارج يقضون أوقاتهم فى دراسة تاريخ مصر، مضيفآ أن هناك علماء يقضون حياتهم يدرسون تاريخنا ويشرحون للعالم عظمة مصر.