رهبة وبكاء.. نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها في حفل المومياوات

أكدت الفنانة نسمة محجوب، أن مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية كان صعب جدًا، وأنها حاولت إخراج أفضل ما لديها، لافتة إلى أن الترتيب للحفل بشكل عام بدأ منذ سنة، والترتيبات الموسيقية بدأت في آخر شهر.





وأضافت نسمة محجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحساس الغناء في حفل المومياوات يختلف عن الحفلات الأخرى، مؤكدة أنها كانت قلقة ولديها رهبة، مشيرة إلى أن هذا الحفل كان يتطلب ترتيب كبير من الغناء مع التصوير خلال رحلة المومياوات.





وكشفت عن أنها كادت أن تبكي خلال الغناء، مشيرة إلى أن تصميم فستانها مصري.