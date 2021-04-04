ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رهبة وبكاء.. نسمة محجوب تكشف كواليس مشاركتها في حفل المومياوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
أكدت الفنانة نسمة محجوب، أن مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية كان صعب جدًا، وأنها حاولت إخراج أفضل ما لديها، لافتة إلى أن الترتيب للحفل بشكل عام بدأ منذ سنة، والترتيبات الموسيقية بدأت في آخر شهر.

وأضافت نسمة محجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحساس الغناء في حفل المومياوات يختلف عن الحفلات الأخرى، مؤكدة أنها كانت قلقة ولديها رهبة، مشيرة إلى أن هذا الحفل كان يتطلب ترتيب كبير من الغناء مع التصوير خلال رحلة المومياوات.

وكشفت عن أنها كادت أن تبكي خلال الغناء، مشيرة إلى أن تصميم فستانها مصري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موكب المومياوات الملكية .. الرئيس السيسي يشهد عرضاً موسيقياً لـ نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم

ثلاث مطربات يخطفن الأنظار فى حفل موكب المومياوات

تعرف على الجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية

العناني: مدير اليونسكو عجزت عن الكلام من حجم الإبهار في موكب المومياوات الملكية

نسمة محجوب تكشف لـ"صدى البلد" كواليس مشاركتها في موكب المومياوات الملكية

قالتلي "احترمتوا المكان والتوابيت".. وزير السياحة: مديرة اليونسكو انبهرت بحفل نقل المومياوات.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 4-4-2021

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

أخ وأخته.. عارضان بموكب المومياوات الملكية: ازددنا فخرًا بهويتنا المصرية

أخبار الفن.. حقيقة مشاركة نسمة محجوب بتترات رمضان.. عمرو يوسف يعلق على موكب المومياوات.. كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي

روسيا عن موكب المومياوات: مصر ذكّرت العالم بـ أقدم دولة على الأرض

تفوق على الفنانين والمشاهير.. بوتين الرجل الأكثر جاذبية في روسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة