تواجه ميجان ماركل دوقة ساسيكس السابقة اتهامات جديدة بدعمها لقتل المسلمين وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية لهم في الصين.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، طال ميجان هذا الهجوم بعدما تعاقدت شركة القهوة الحديثة المدعومة ماديا من ميجان باستيراد أطنان من أحد المكونات الرئيسية للقهوة من مورد صيني مقره منطقة "شينجيانج" الصينية التي تحدث فيها انتهاكات مروعة.





وحدث في هذه المقاطعة جرائم إبادة جماعية، مما دفع جماعات حقوق الإنسان لأن تنصح الشركات الغربية على قطع جميع العلاقات التجارية مع منطقة "شينجيانج" الصينية بسبب الانتهاكات المروعة، ومنها جرائم العمل القسري واحتجاز مليون مسلم من الإيجورر في معسكرات إعادة التعليم، وهناك تتم عمليات اغتصاب للنساء.





وأعلنت ميجان ماركل العام الماضي بفخر أنها تستثمر في شركة القهوة وان مكوناتها كلها من مصادر موثوقة، ولكن أثبتت عملية الاستيراد أنها استوردت حوالي 19 طنًا من مسحوق حليب الشوفان من شركة مقرها في أورومتشي عاصمة "شينجيانج" الصينية.