سرق لسنوات طويلة ولا يعرف ماذا يفعل؟ علي جمعة يقدم الحل.. فيديو

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، نصيحة لكل من سرق واستولى على مال الغير لمدة طويلة وأراد التوبة ولا يعرف كيفية التوبة النصوح.





وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سب بي سي"، إنه ينبغي عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى الله توبة نصوح ، لانه لا يعرف أصحاب الاموال المسروقة، فالتوبة تجب ما قبلها ، ولكن بشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى.





وأشار إلى أنه بعد ذلك عليه أن يكثر من إخراج الصدقات، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار.





وتابع: خلي ايدك فرطة في عمل الخير ، فيقول الله تعالى "وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" منوها أن هذا حتى لو كان معه المال المسروق ولكن هنا إشارة مهمة في هذه الحالة أنه لا يستطيع على تحديد الأموال المسروقة أو يعلم أصحابها لردها إليهم.,



