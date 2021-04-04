أهم الأخبار.. احتواء أزمة الشناوي ومحمد هاني.. والفنان كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء

عبر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي عن استيائه الشديد للتعادل الفريق الأول أمام المريخ السوداني بنتيجة 2-2 ، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي: سامحيني كنت صغير ومعنديش خبرة

قال الفنان كمال أبورية إنه اثناء مشوار حياته الزوجية، تعرض لظروف استثنائية أجبرته على الإنفصال من زوجته ماجدة زكي.





وأضاف أبورية خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لان الأطراف لا تتحمل بعضها.





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