أهم الأخبار.. احتواء أزمة الشناوي ومحمد هاني.. والفنان كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
الصحة: تسجيل 710 إصابات بكورونا .. وحالات الشفاء تقترب من 156 ألفا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة حتى اليوم.
حبس شخصين نصبا على مواطنين عبر فيسبوك
قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين بالإسكندرية عبر الإنترنت.
الدرندلي: احتواء أزمة الشناوي وهاني وغير راض عن أداء لاعبي الأهلي
عبر خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي عن استيائه الشديد للتعادل الفريق الأول أمام المريخ السوداني بنتيجة 2-2 ، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي: سامحيني كنت صغير ومعنديش خبرة
قال الفنان كمال أبورية إنه اثناء مشوار حياته الزوجية، تعرض لظروف استثنائية أجبرته على الإنفصال من زوجته ماجدة زكي.
وأضاف أبورية خلال لقائه مع الدكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لان الأطراف لا تتحمل بعضها.
تعليق ساخر لـ علي جمعة بشأن التوقف عن الذنوب في رمضان فقط.. فيديو
سخر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، على من يتوقف عن المعاصي في شهر رمضان ويرتب للعودة إليها بعد انتهاء الشهر الكريم.
وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي": "لدينا نوعين من العبط، عبط بسيط وعبط مشلتت -على حد وصفه.. هذا الشخص الذي يرتب للمعصية بعد رمضان تصرفه غير صحيح وعليه ألا يستمر على ذلك.
300 شاهد.. محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تستغرق 3 سنوات
قال الرئيس السابق للمحكمة المركزية الإسرائيلية، إن الإجراءات القانونية الخاصة بمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، ستستغرق ثلاث سنوات على الأقل.