التموين: المخزون الاستراتيجي لكافة السلع آمن لمدة 12 شهرًا.. فيديو

قال عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إنه سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان اليوم الأحد، وسيكون متوفر بها كل متطلبات شهر رمضان المبارك، بأسعار تنافسية، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 180 شركة كبرى.





وأضاف خلال،مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق على توفير 14 سلعة أساسية بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان مثل الزيت والسكر والدقيق والبلح والدواجن واللحوم والأرز بأسعار مخفضة بنسبة 35% عن الأسواق.





وأوضح أن سعر الأرز سيتراوح ما بين 7 و7.25 جنيه للكيلو، بينما سعر الدواجن سيكون 30 جنيه للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية وفى معارض أهلا رمضان، بينما السكر سيكون ما بين 7.75 و8.25 للكيلو.





وتابع أن سعر اللحوم تبدأ من 65 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى بـ65 جنيه، كما أنه يتم توفير اللحوم البلدى بأسعار مخفضة بنسبة 30%، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجى آمن جدًا فى كافة السلع لمدة 12 شهرًا.



